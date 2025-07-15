Sovereign 1863 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4004, welches bei SINCONA AG für 7.387 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2023.

Erhaltung UNC (16) AU (36) XF (39) VF (64) F (9) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (4) MS60 (7) AU58 (7) AU55 (9) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (14) XF40 (10) VF35 (20) VF30 (7) VF25 (6) VF20 (5) F15 (2) DETAILS (8) Service NGC (103) PCGS (14)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

Bolaffi (1)

Bruun Rasmussen (1)

Cayón (1)

Chaponnière (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (4)

Coinhouse (1)

DNW (3)

Goldberg (4)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (96)

HERVERA (1)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Karamitsos (1)

Künker (2)

MDC Monaco (3)

Schulman (1)

Sedwick (1)

SINCONA (3)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (3)

Spink (4)

St James’s (5)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

Teutoburger (4)

UBS (4)

Via (1)

VL Nummus (1)