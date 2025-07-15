AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1863 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,255,500
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1863
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (166)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4004, welches bei SINCONA AG für 7.387 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2023.
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
