Sovereign 1863 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,255,500

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1863
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (166)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4004, welches bei SINCONA AG für 7.387 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion St James’s - 15. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
1007 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
980 $
Preis in Auktionswährung 850 EUR
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Teutoburger - 6. Juni 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum6. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 27. Oktober 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 29. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 27. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion Bolaffi - 2. Dezember 2022
VerkäuferBolaffi
Datum2. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1863 auf der Auktion St James’s - 31. Oktober 2022
VerkäuferSt James’s
Datum31. Oktober 2022
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
