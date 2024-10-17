AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1861 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,626,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1861
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:840 USD
Auktionspreise (215)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1861 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23526, welches bei Heritage Auctions für 5.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
