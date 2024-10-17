Sovereign 1861 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1861 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23526, welches bei Heritage Auctions für 5.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2011.

