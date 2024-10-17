flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1861 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,626,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1861
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:840 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1861 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (215)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1861 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23526, welches bei Heritage Auctions für 5.175 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
665 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 25. Juli 2024
VerkäuferHeritage
Datum25. Juli 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Rauch - 7. April 2024
VerkäuferRauch
Datum7. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 21. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. März 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Heritage - 16. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. Februar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Januar 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Januar 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungAU50 NGC
Zu versteigern
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1861 auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungAU50 ANACS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1861Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen