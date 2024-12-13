AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1856 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC981,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1856
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3500 USD
Auktionspreise (92)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30998, welches bei Heritage Auctions für 44.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
