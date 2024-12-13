Sovereign 1856 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30998, welches bei Heritage Auctions für 44.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung UNC (6) AU (21) XF (17) VF (37) F (7) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS61 (4) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (6) VF25 (4) VF20 (8) F15 (2) DETAILS (2) Service NGC (38) PCGS (14)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (11)

Cayón (1)

Chaponnière (2)

CNG (1)

Coin Cabinet (6)

DNW (1)

Goldberg (5)

Heritage (34)

Heritage Eur (1)

Holmasto (1)

Künker (9)

Münzen Gut-Lynt (1)

Palombo (1)

SINCONA (3)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (3)

St James’s (1)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Teutoburger (1)

UBS (2)