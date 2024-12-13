flag
Sovereign 1856 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1856 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1856 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC981,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1856
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30998, welches bei Heritage Auctions für 44.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Teutoburger - 13. Dezember 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage Eur - 17. Mai 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 17. August 2023
VerkäuferStack's
Datum17. August 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Holmasto - 27. Mai 2023
VerkäuferHolmasto
Datum27. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Chaponnière - 20. November 2021
VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1856 auf der Auktion Goldberg - 16. Juni 2021
VerkäuferGoldberg
Datum16. Juni 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
