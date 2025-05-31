AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC502,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1855
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5100 USD
Auktionspreise (154)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1675, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2485 $
Preis in Auktionswährung 1850 GBP
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
2820 $
Preis in Auktionswährung 2500 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferWormser Auktionshaus
Datum3. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...8
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte