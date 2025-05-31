Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1675, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2021.

Erhaltung UNC (7) AU (32) XF (31) VF (66) F (15) VG (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (8) AU50 (10) XF45 (11) XF40 (8) VF35 (10) VF30 (2) VF25 (4) VF20 (8) F15 (7) F12 (2) VG10 (2) DETAILS (3) Service NGC (57) PCGS (35)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (7)

Bolaffi (1)

Cayón (1)

Chaponnière (2)

CNG (1)

Coin Cabinet (8)

DNW (2)

Goldberg (5)

Gorny & Mosch (3)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (2)

Heritage (66)

Heritage Eur (2)

Jean ELSEN (1)

Künker (19)

Marudhar (1)

Morton & Eden (1)

Münzen Gut-Lynt (2)

Numisor (1)

Schulman (1)

SINCONA (5)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (3)

St James’s (1)

Stack's (7)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

UBS (2)

V. GADOURY (1)

VL Nummus (1)

Wormser Auktionshaus (1)