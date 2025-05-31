flag
Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC502,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1855
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1855 "Typ 1855-1856" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (154)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1675, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Juni 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Marudhar - 31. Mai 2025
VerkäuferMarudhar
Datum31. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
2485 $
Preis in Auktionswährung 1850 GBP
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
2820 $
Preis in Auktionswährung 2500 EUR
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Wormser Auktionshaus - 3. September 2024
VerkäuferWormser Auktionshaus
Datum3. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Morton & Eden - 12. Juni 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Bolaffi - 9. Juni 2023
VerkäuferBolaffi
Datum9. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1855 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
