1/2 Sovereign 1899 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF1

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1899
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
