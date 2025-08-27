AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1899 P "Schleierkopf" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF1
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1899
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
