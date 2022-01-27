flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1865 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC62,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1865
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1865 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1865 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30014, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
6600 $
Preis in Auktionswährung 6600 USD
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion St James’s - 20. Mai 2021
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion St James’s - 20. Mai 2021
VerkäuferSt James’s
Datum20. Mai 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2021
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2021
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum9. September 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 12. Januar 2019
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 12. Januar 2019
VerkäuferStack's
Datum12. Januar 2019
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Teutoburger - 26. Mai 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum26. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Sedwick - 14. November 2016
VerkäuferSedwick
Datum14. November 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 5. September 2012
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 5. September 2012
VerkäuferGoldberg
Datum5. September 2012
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2012
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 18. April 2011
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 18. April 2011
VerkäuferHeritage
Datum18. April 2011
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2010
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2010
VerkäuferGoldberg
Datum2. Juni 2010
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2006
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 20. April 2005
Australien 1/2 Sovereign 1865 auf der Auktion Stack's - 20. April 2005
VerkäuferStack's
Datum20. April 2005
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1865Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen