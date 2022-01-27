AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1865 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC62,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1865
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1865 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30014, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
6600 $
Preis in Auktionswährung 6600 USD
VerkäuferSt James’s
Datum20. Mai 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
