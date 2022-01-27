1/2 Sovereign 1865 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1865 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30014, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung UNC (4) AU (2) XF (6) VF (6) F (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (1) Service NGC (9) PCGS (7)