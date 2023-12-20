AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1863 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC348,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1863
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30012, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
7200 $
Preis in Auktionswährung 7200 USD
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
