1/2 Sovereign 1863 (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30012, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

