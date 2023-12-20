flag
1/2 Sovereign 1863 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC348,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1863
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1863 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1863 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30012, welches bei Heritage Auctions für 7.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
7200 $
Preis in Auktionswährung 7200 USD
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
552 $
Preis in Auktionswährung 552 USD
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Numismática Leilões - 20. Dezember 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Warin Global Investments - 3. Oktober 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungXF45 PCGS
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 29. Mai 2022
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum29. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungVF30 NGC
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Felzmann - 12. November 2019
VerkäuferFelzmann
Datum12. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Felzmann - 3. Juli 2019
VerkäuferFelzmann
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Felzmann - 6. März 2019
VerkäuferFelzmann
Datum6. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 23. April 2018
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2018
ErhaltungVF25 NGC
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2018
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2017
ErhaltungF
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2017
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungAU55 NGC
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 15. November 2012
VerkäuferHeritage
Datum15. November 2012
ErhaltungF15 ANACS
VerkäuferHeritage
Datum15. November 2012
ErhaltungF15 ANACS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Stack's - 20. Juni 2010
VerkäuferStack's
Datum20. Juni 2010
ErhaltungF
VerkäuferStack's
Datum20. Juni 2010
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungAU58 NGC
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2006
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1863 auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2000
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2000
ErhaltungVF
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2000
ErhaltungVF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
