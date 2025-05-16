AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1859 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC341,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1859
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 413, welches bei Classical Numismatic Gallery für 39.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2012.
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
VerkäuferWarin Global Investments
Datum18. Dezember 2017
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
