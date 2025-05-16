flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1859 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC341,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1859
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1859 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 413, welches bei Classical Numismatic Gallery für 39.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
VerkäuferSima Srl
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungXF
Preis
2240 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Stack's - 2. November 2023
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Numimarket - 8. November 2022
VerkäuferNumimarket
Datum8. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Numisor - 17. Oktober 2020
VerkäuferNumisor
Datum17. Oktober 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 19. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum19. September 2019
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Stack's - 27. Juni 2019
VerkäuferStack's
Datum27. Juni 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 14. Juni 2018
VerkäuferHeritage
Datum14. Juni 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Warin Global Investments - 18. Dezember 2017
VerkäuferWarin Global Investments
Datum18. Dezember 2017
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Sedwick - 6. November 2017
VerkäuferSedwick
Datum6. November 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Cayón - 28. April 2016
VerkäuferCayón
Datum28. April 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2016
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1859 auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2015
VerkäuferGoldberg
Datum2. Juni 2015
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
