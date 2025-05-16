1/2 Sovereign 1859 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1859 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 413, welches bei Classical Numismatic Gallery für 39.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2012.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (5) VF (13) F (2) VG (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS61 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) DETAILS (4) Service NGC (10) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Cayón (1)

Classical Numismatic Gallery (1)

DNW (1)

Goldberg (3)

HARMERS (2)

Heritage (10)

NOONANS (1)

Numimarket (1)

Numisor (1)

Sedwick (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (1)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (3)

Warin Global Investments (1)