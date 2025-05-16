flag
1/2 Sovereign 1856 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1856 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1856 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC478,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1856
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 549, welches bei Baldwin's of St. James's für 20.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
VerkäuferSima Srl
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
544 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVG10 NGC
Preis
493 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Künker - 24. Mai 2024
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2024
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage Eur - 26. Mai 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum26. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Heritage - 26. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum26. Mai 2022
ErhaltungF12 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 22. August 2021
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum22. August 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Künker - 1. Juli 2021
VerkäuferKünker
Datum1. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2021
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2021
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2021
ErhaltungDETAILS ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1856 auf der Auktion Auction World - 17. Januar 2021
VerkäuferAuction World
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVG8 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
