1/2 Sovereign 1856 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC478,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1856
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionspreise (66)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 549, welches bei Baldwin's of St. James's für 20.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
544 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVG10 NGC
Preis
493 $
Preis in Auktionswährung 380 GBP
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum22. August 2021
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2021
ErhaltungDETAILS ANACS
Preis
