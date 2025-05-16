1/2 Sovereign 1856 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1856 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 549, welches bei Baldwin's of St. James's für 20.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

