1/2 Sovereign 1855 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC21,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1855
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25000 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30997, welches bei Heritage Auctions für 39.950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
20377 $
Preis in Auktionswährung 15000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
28800 $
Preis in Auktionswährung 28800 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungVG8 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum14. Januar 2018
ErhaltungVF35 NGC
Preis
