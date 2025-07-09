flag
1/2 Sovereign 1855 (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1855 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1855 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC21,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1855
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:25000 USD
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30997, welches bei Heritage Auctions für 39.950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
20377 $
Preis in Auktionswährung 15000 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
28800 $
Preis in Auktionswährung 28800 USD
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2020
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. März 2019
ErhaltungVG8 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 14. Januar 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum14. Januar 2018
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2015
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum5. Januar 2015
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1855 auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2006
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2006
ErhaltungXF
Preis
******
