1/2 Sovereign 1855 (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1855 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30997, welches bei Heritage Auctions für 39.950 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung XF (4) VF (2) VG (1) Erhaltung (slab) XF45 (1) VF35 (2) VG8 (1) DETAILS (1) Service NGC (4) PCGS (1)