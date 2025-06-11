AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1931 P (Australien, Georg V)
Foto von: Gorny & Mosch
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,173,568
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1931
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (160)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 878, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 44.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
950 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...8
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte