Sovereign 1931 P (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 878, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 44.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung UNC (115) AU (14) XF (24) VF (2) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (17) MS64 (31) MS63 (29) MS62 (19) MS61 (6) AU58 (7) AU55 (2) DETAILS (5) + (1) Service NGC (64) PCGS (53) ANACS (1)

