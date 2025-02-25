Sovereign 1931 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32306, welches bei Heritage Auctions für 5.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.

Erhaltung UNC (39) AU (16) XF (12) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (11) MS62 (19) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (1) Service PCGS (25) NGC (18) ANACS (1)

