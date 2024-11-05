Sovereign 1930 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1930 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 238, welches bei Editions V. GADOURY für 3.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

