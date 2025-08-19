flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1930 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1930 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1930 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC77,574

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1930
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1930 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (73)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1930 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 49, welches bei The Coin Cabinet für 1.850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
2499 $
Preis in Auktionswährung 1850 GBP
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
868 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Roxbury’s - 20. Oktober 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 25. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1930 M auf der Auktion Heritage - 6. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum6. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
