Sovereign 1929 P (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 3.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

