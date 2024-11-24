flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1929 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1929 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1929 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,606,625

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1929
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1929 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (89)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 3.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1929 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1041 $
Preis in Auktionswährung 775 GBP
Australien Sovereign 1929 P auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
