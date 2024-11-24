AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1929 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,606,625
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1929
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 3.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1041 $
Preis in Auktionswährung 775 GBP
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum1. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
