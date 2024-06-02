flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1929 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1929 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1929 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC436,719

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1929
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1929 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (44)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 842, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 34.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1947 $
Preis in Auktionswährung 1450 GBP
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3840 USD
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 17. Januar 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. Januar 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Januar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Spink - 19. Januar 2020
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion London Coins - 1. September 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Tauler & Fau - 18. Juni 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum18. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1929 M auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Zu versteigern
