Sovereign 1929 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 842, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 34.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

