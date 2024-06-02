AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1929 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC436,719
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1929
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Auktionspreise (44)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 842, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 34.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1947 $
Preis in Auktionswährung 1450 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3840 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. Januar 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
