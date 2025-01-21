flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1927 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1927 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1927 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,383,544

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1927
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1927 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (87)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1927 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20256, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
873 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1034 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Aurora Numismatica - 29. September 2023
VerkäuferAurora Numismatica
Datum29. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Stack's - 28. Februar 2023
VerkäuferStack's
Datum28. Februar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Preis
Australien Sovereign 1927 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
