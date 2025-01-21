AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1927 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,383,544
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1927
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionspreise (87)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1927 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20256, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1034 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferAurora Numismatica
Datum29. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
