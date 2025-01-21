Sovereign 1927 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1927 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20256, welches bei Heritage Auctions für 2.530 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.

