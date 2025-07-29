AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1912 M (Australien, Georg V)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,469,257
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1912
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (102)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22096, welches bei Heritage Auctions für 1.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte