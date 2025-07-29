Sovereign 1912 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22096, welches bei Heritage Auctions für 1.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2023.

