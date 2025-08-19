Sovereign 1912 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3288, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 12.075 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2011.

