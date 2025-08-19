flag
Sovereign 1912 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1912 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1912 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,227,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1912
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Durchschnittspreis (PROOF):400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1912 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (250)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3288, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 12.075 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1249 $
Preis in Auktionswährung 925 GBP
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1283 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Heritage Eur - 13. Mai 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum13. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1912 S auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
