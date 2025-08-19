AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1912 S (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,227,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1912
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3288, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 12.075 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2011.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1249 $
Preis in Auktionswährung 925 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1283 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
