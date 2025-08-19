1/2 Sovereign 1912 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1912 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 187, welches bei The Coin Cabinet für 490 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. September 2021.

