Sovereign 1906 P (Australien, Eduard VII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1906 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99084, welches bei Heritage Auctions für 3.433 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (27) AU (8) XF (23) VF (8) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (12) MS61 (8) AU58 (5) AU55 (3) XF45 (1) Service NGC (17) PCGS (15) ANACS (1)

