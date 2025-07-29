AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1906 P (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,829,817
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1906
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionspreise (70)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1906 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99084, welches bei Heritage Auctions für 3.433 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
694 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS61 ANACS
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
