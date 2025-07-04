Sovereign 1906 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1906 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23330, welches bei Heritage Auctions für 2.185 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

