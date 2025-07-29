AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1903 P (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,674,783
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1903
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (70)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99075, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
622 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
123...4
