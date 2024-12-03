Sovereign 1903 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99074, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

