Sovereign 1903 M (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1903 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1903 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,521,780

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1903
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1903 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (101)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99074, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
786 $
Preis in Auktionswährung 786 USD
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. Oktober 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 22. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. August 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Roxbury’s - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Cayón - 14. März 2024
VerkäuferCayón
Datum14. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Tennants Auctioneers - 14. Februar 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum14. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1903 M auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS63 NNC
Preis
******
