AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1903 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,521,780
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1903
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (101)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99074, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum14. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
