AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1903 S (Australien, Eduard VII)
Foto von: Jesús Vico
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,806,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1903
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (70)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 682, welches bei AB Philea & Myntkompaniet für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
743 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferChaponnière
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
