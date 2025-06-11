Sovereign 1903 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1903 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 682, welches bei AB Philea & Myntkompaniet für 3.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2020.

Erhaltung UNC (52) AU (3) XF (14) VF (1) Erhaltung (slab) MS64 (8) MS63 (21) MS62 (12) MS61 (4) AU58 (1) DETAILS (1) Service PCGS (24) NGC (22)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Alexander (1)

Attica Auctions (1)

Baldwin's of St. James's (5)

Bonhams (1)

Casa de Subastas de Madrid (2)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (16)

Frühwald (1)

Heritage (22)

ibercoin (1)

Jesús Vico (2)

London Coins (1)

Lugdunum (1)

Numismática Leilões (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (1)

Roxbury’s (2)

Soler y Llach (3)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)