1/2 Sovereign 1906 M (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1906 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1906 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC82,042

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1906
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1906 M - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1906 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 131, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
337 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
1144 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien 1/2 Sovereign 1906 M auf der Auktion Heritage - 16. August 2010
VerkäuferHeritage
Datum16. August 2010
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
