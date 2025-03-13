1/2 Sovereign 1906 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1906 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 131, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2019.

Erhaltung UNC (1) AU (4) XF (2) VF (2) F (1) Erhaltung (slab) MS63 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (1) XF40 (1) Service NGC (3) PCGS (3)