AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1906 M (Australien, Eduard VII)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC82,042
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1906
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1906 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 131, welches bei Baldwin's of St. James's für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. März 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
337 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
1144 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte