AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1906 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC308,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1906
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionspreise (27)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1906 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23324, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. März 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
