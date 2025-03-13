flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1906 S (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1906 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1906 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC308,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1906
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1906 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (27)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1906 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23324, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
327 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
240 $
Preis in Auktionswährung 240 USD
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion St James’s - 22. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. März 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. März 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. Juli 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. Juli 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Heritage - 26. März 2020
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2020
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Heritage - 29. Dezember 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1906 S auf der Auktion Heritage - 31. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum31. Januar 2019
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
