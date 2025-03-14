flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1903 S (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1903 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1903 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC231,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1903
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:280 USD
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
550 NZD
Preis in Auktionswährung 550 NZD
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
311 $
Preis in Auktionswährung 240 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Katz - 25. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion WAG - 16. April 2023
VerkäuferWAG
Datum16. April 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Roxbury’s - 27. März 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum27. März 2022
ErhaltungAU58
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. November 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1903 S auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
