1/2 Sovereign 1903 S (Australien, Eduard VII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1903 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30159, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung UNC (4) AU (9) XF (7) VF (7) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (1) Service PCGS (7) NGC (5)

