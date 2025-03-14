AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1903 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC231,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1903
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:280 USD
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1903 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30159, welches bei Heritage Auctions für 960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
550 NZD
Preis in Auktionswährung 550 NZD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
311 $
Preis in Auktionswährung 240 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. November 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
