Kreuzer 1799 B (Ansbach-Bayreuth, Friedrich Wilhelm III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Ansbach-Bayreuth Münze Kreuzer 1799 mit Markierung B. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Friedrich Wilhelm III und wurde vom Münzamt in Bayreuth geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1651, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 80 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Juni 2004.

Erhaltung UNC (6) AU (2) XF (2) Erhaltung (slab) MS64 (1) Service PCGS (1)