  • NameNumismad
  • Land Polen
  • Gründungsjahr
  • StatusOrganisation geschlossen

Büro in Warschau

Büro in Aquitanien

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
14. April 202315. April 2023Aukcja 7 1549-
28. Januar 202329. Januar 2023Aukcja 6 2473-
12. November 2022Aukcja 5 1327-
24. September 202225. September 2022Aukcja 4 130427,904 $
23. Juli 202224. Juli 2022Aukcja 3 128021,296 $