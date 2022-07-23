Numismad
Firmenbeschreibung
- NameNumismad
- Land Polen
- Gründungsjahr
- StatusOrganisation geschlossen
Büro in Warschau
- LandPolen
- StadtWarschau
- Adresseul. Drożdżowa 5
- Telefon+48506824518
- E-mailnumismad@numismad.com
Büro in Aquitanien
- LandSchweiz
- StadtAqcuarossa
- Adresse
- Telefon+41767739248
- E-mailnumismad@numismad.com
Auktionen
BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
14. April 202315. April 2023Aukcja 7 1549-
28. Januar 202329. Januar 2023Aukcja 6 2473-
12. November 2022Aukcja 5 1327-
24. September 202225. September 2022Aukcja 4 130427,904 $
23. Juli 202224. Juli 2022Aukcja 3 128021,296 $