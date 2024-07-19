SPQR Collection Sp z o.o
Firmenbeschreibung
- NameSPQR Collection Sp z o.o
- Land Polen
- Gründungsjahr
- StatusBetriebsorganisation
- Offizielle Seitehttps://www.biddr.com/auctions/spqrcollection/
Büro in Warschau
- LandPolen
- StadtWarschau
- AdresseVan Asch van Wijckstraat 55
- Telefonspqrcollection@gmail.com
- E-mailspqrcollection@gmail.com
Auktionen
BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
18. November 202519. November 2025Auction 11717Das Bieten ist offen
3. September 20254. September 2025Auction 10181763,726 $
16. Juni 202517. Juni 2025Auction 9159160,018 $
2. Juni 20253. Juni 2025Auction 8165169,431 $
8. April 20259. April 2025Auction 7149972,190 $
25. Februar 202527. Februar 2025Auction 6189971,146 $
16. Januar 2025Auction 569468,514 $
28. November 202430. November 2024Auction 4220273,478 $
4. Oktober 20245. Oktober 2024Auction 3117297,328 $
12. September 202413. September 2024Auction 2174022,130 $
19. Juli 202420. Juli 2024Auction 1110929,869 $