DESA Kraków
Firmenbeschreibung
- Name DESA Kraków
- Land Polen
- Gründungsjahr 1950
- Status Betriebsorganisation
- Offizielle Seite https://desa.art.pl/
Büro in Krakau
- Land Polen
- Stadt Krakau
- Adresse ul. Florianska, 13
- Telefon +48124222706
- E-mail media@desa.art.pl
Auktionen
Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
29. März 2025 Aukcja 229: Polskie orły - Aukcja ze zbiorów kolekcjonera 263 102,320 $
23. November 2024 Aukcja 226 - Medale, odznaki, odznaczenia, varia. 467 150,637 $
11. Mai 2024 Aukcja 221, Medale, odznaki, odznaczenia, varia 342 43,195 $
17. Juni 2023 Aukcja 214: Sztuka Dawna 117 36,890 $
20. Mai 2023 Aukcja 212: Medale, odznaki, odznaczenia, dokumenty, varia 543 73,835 $
15. April 2023 Aukcja monet 506 25,224 $
25. März 2023 Aukcja 210: Sztuka Dawna i Sztuka Współczesna 136 39,581 $
19. November 2022 Aukcja 208: Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 296 44,093 $
15. Oktober 2022 Aukcja monet 505 15,961 $
21. Mai 2022 Aukcja 202 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 606 75,936 $
27. November 2021 Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 556 114,443 $
26. Juni 2021 Aukcja 194 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 455 58,732 $
14. November 2020 Aukcja 189 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 271 38,350 $
27. Juni 2020 Aukcji monet i odznaczeń 404 71,073 $