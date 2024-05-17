Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
Firmenbeschreibung
- Name Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Land Polen
- Gründungsjahr
- Status Betriebsorganisation
- Offizielle Seite http://ankk.pl/
Büro in Warschau
- Land Polen
- Stadt Warschau
- Adresse Powstańców Śląskich 89A
- Telefon +48664054840
- E-mail kontakt@ankk.pl
Auktionen
Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
9. Juni 2025 Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 1 Das Bieten ist offen
25. März 2025 27. März 2025 Aukcja 15 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 3 dniowa 1893 223,797 $
17. Juni 2024 Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 696 33,140 $
14. Mai 2024 15. Mai 2024 Aukcja 12 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik - Aukcja 2-dniowa 1026 50,631 $
26. Februar 2024 27. Februar 2024 Aukcja 11 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik - aukcja 2 dniowa 1469 79,272 $
19. November 2023 21. November 2023 Aukcja 10 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (19,20,21 listopada) 3166 135,542 $
21. Februar 2023 22. Februar 2023 Aukcja 9 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 1450 45,565 $
25. Oktober 2022 Aukcja 8 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 1043 27,102 $
14. Juni 2022 Aukcja 7 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 765 27,186 $
1. März 2022 Aukcja 6 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 1042 16,869 $
23. November 2021 Aukcja 5 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 868 23,083 $
8. Juni 2021 Aukcja 3e - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 781 33,409 $
29. Oktober 2020 Aukcja 3 Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 443 36,112 $
27. Januar 2019 Aukcja 2 AN K.Karbownik 205 50,373 $
26. Mai 2018 Aukcja 1 Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik 238 30,464 $