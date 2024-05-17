Warin Global Investments
Firmenbeschreibung
- Name Warin Global Investments
- Land Luxemburg
- Gründungsjahr
- Status Betriebsorganisation
- Offizielle Seite http://www.certifiedcoins.lu/
Büro in Luxembourg
- Land Luxemburg
- Stadt Luxembourg
- Adresse Val Saint-André, 24
- Telefon +352 26 62 58 81
- E-mail wgibids@gmail.com
Auktionen
Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
16. April 2024 Online Auction 44 262 687,103 $
14. März 2024 Online Auction 43 262 455,502 $
6. Dezember 2023 Online Auction 42 225 369,374 $
2. Oktober 2023 Online Auction 41 288 348,496 $
11. Mai 2023 Online Auction 40 376 746,072 $
17. Januar 2023 Online Auction 39 221 199,776 $
3. November 2022 Online Auction 38 252 431,732 $
3. Oktober 2022 Online Auction 37 344 555,156 $
9. Mai 2022 Online Auction 36 177 358,445 $
14. Februar 2022 Online Auction 35 401 711,542 $
17. Dezember 2021 Online Auction 34 224 388,297 $
7. November 2021 Online Auction 33 184 359,596 $
5. Juli 2021 Online Auction 32 256 443,732 $
9. Mai 2021 Online Auction 31 299 546,226 $
9. März 2021 Online Auction 30 262 487,408 $
26. Januar 2021 Online Auction 29 228 279,330 $
8. Oktober 2020 Online Auction 28 263 379,592 $
12. September 2020 Online Auction 26 57 103,275 $
11. September 2020 Online Auction 27 20 248,617 $
6. September 2020 Online Auction 24 199 205,571 $