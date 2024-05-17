Savoca Numismatik
Firmenbeschreibung
- Name Savoca Numismatik
- Land Deutschland
- Gründungsjahr 2013
- Status Betriebsorganisation
- Offizielle Seite https://www.savoca-coins.com/en/
Büro in München
- Land Deutschland
- Stadt München
- Adresse Maximiliansplatz, 15
- Telefon +49 89 21756588
- E-mail info@savoca-coins.com
Auktionen
Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
26. April 2025 Online Auction 265 | Blue 759 Das Bieten ist offen
19. April 2025 Online Auction 264 | Blue 1198 -
12. April 2025 Online Auction 263 | Blue 1373 55,217 $
5. April 2025 Online Auction 262 | Blue 1150 40,701 $
30. März 2025 Online Auction 261 | Silver 761 220,313 $
29. März 2025 Online Auction 260 | Blue 1547 47,972 $
15. März 2025 Online Auction 259 | Blue 937 29,049 $
8. März 2025 Online Auction 258 | Blue 1165 36,612 $
3. März 2025 Herakles Auction 2 148 314,971 $
1. März 2025 Online Auction 257 | Blue 1174 27,460 $
22. Februar 2025 Online Auction 256 | Blue 1231 46,329 $
15. Februar 2025 Online Auction 255 | Blue 1489 86,682 $
8. Februar 2025 Online Auction 254 | Blue 1310 31,733 $
1. Februar 2025 Online Auction 253 | Blue 1229 32,244 $
26. Januar 2025 Online Auction 252 | Silver 290 95,676 $
25. Januar 2025 Online Auction 251 | Blue 1301 37,192 $
18. Januar 2025 Online Auction 250 | Blue 1204 41,656 $
11. Januar 2025 12. Januar 2025 Blue | 249th Weekly Blue Auction 1452 32,808 $
29. Dezember 2024 Online Auction 248 | Blue 1082 34,096 $
15. Dezember 2024 Online Auction 247 | Silver 412 91,948 $