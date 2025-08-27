Historia Auktionshaus

Firmenbeschreibung

  • NameHistoria Auktionshaus
  • Land Deutschland
  • Gründungsjahr1995
  • StatusBetriebsorganisation
  • Offizielle Seitehttps://historia.de
Offizielle Seite

Büro in Bremen

Büro in Berlin

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
27. August 2025Аукцион 176235Das Bieten ist offen