flag
WestfaliaOkres:1808-1813 1808-1813

1 frank 1808 J (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Awers monety - 1 frank 1808 J - cena srebrnej monety - Westfalia, Hieronim NapoleonRewers monety - 1 frank 1808 J - cena srebrnej monety - Westfalia, Hieronim Napoleon

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajWestfalia
  • OkresHieronim Napoleon
  • Nominał1 frank
  • Rok1808
  • WładcaHieronim Napoleon (Król Westfalii)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Średnia cena (PROOF):9600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1808 J - cena srebrnej monety - Westfalia, Hieronim Napoleon
Cena srebra w monecie
Aktualna cena:11,12 USD
Cena złota w monecie 1 frank 1808 J - cena srebrnej monety - Westfalia, Hieronim Napoleon
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Westfalski 1 frank 1808 ze znakiem J. Jest to srebrna moneta z okresu Hieronima Napoléona. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 135 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 14 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanPF65 NGC
Cena
7040 $
Cena w walucie aukcji 6000 EUR
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Jean ELSEN - 23 marca 2024
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Jean ELSEN - 23 marca 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data23 marca 2024
StanXF
Cena
2064 $
Cena w walucie aukcji 1900 EUR
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Auction World - 29 stycznia 2023
SprzedawcaAuction World
Data29 stycznia 2023
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 28 września 2022
SprzedawcaKünker
Data28 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 25 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data25 marca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji MDC Monaco - 21 października 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data21 października 2021
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Grün - 11 maja 2021
SprzedawcaGrün
Data11 maja 2021
StanAU
Cena
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 22 października 2020
SprzedawcaKünker
Data22 października 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 8 października 2019
SprzedawcaKünker
Data8 października 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Palombo - 22 października 2017
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2017
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Teutoburger - 9 września 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data9 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 6 czerwca 2016
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data6 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Grün - 18 listopada 2015
SprzedawcaGrün
Data18 listopada 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Westfalia 1 frank 1808 J na aukcji Künker - 7 marca 2000
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2000
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1808 J z okresu Hieronima Napoléona?

Według najnowszych danych na dzień 13 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1808 Hieronima Napoléona ze znakiem J wynosi 2200 USD dla emisji obiegowej oraz 9600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1808 z literami J?

Informacja o aktualnej wartości Westfalski monety 1 frank 1808 z literami J opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1808 i znakiem J?

Aby sprzedać 1 frank 1808 J, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet WestfaliaKatalog monet Hieronima NapoléonaMonety Westfalia w 1808 rokuWszystkie Westfalski monetyWestfalski srebrne monetyWestfalski monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne