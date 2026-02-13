1 frank 1808 J (Westfalia, Hieronim Napoleon)

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1808 J z okresu Hieronima Napoléona? Według najnowszych danych na dzień 13 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1808 Hieronima Napoléona ze znakiem J wynosi 2200 USD dla emisji obiegowej oraz 9600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1808 z literami J? Informacja o aktualnej wartości Westfalski monety 1 frank 1808 z literami J opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.