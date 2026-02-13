1 frank 1808 J (Westfalia, Hieronim Napoleon)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
- Średnica23 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajWestfalia
- OkresHieronim Napoleon
- Nominał1 frank
- Rok1808
- WładcaHieronim Napoleon (Król Westfalii)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Westfalski 1 frank 1808 ze znakiem J. Jest to srebrna moneta z okresu Hieronima Napoléona. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 135 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 14 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1808 J z okresu Hieronima Napoléona?
Według najnowszych danych na dzień 13 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1808 Hieronima Napoléona ze znakiem J wynosi 2200 USD dla emisji obiegowej oraz 9600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1808 z literami J?
Informacja o aktualnej wartości Westfalski monety 1 frank 1808 z literami J opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1808 i znakiem J?
Aby sprzedać 1 frank 1808 J, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.