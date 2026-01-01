flag
WestfaliaOkres:1808-1813 1808-1813

Srebrne monety 1 frank Hieronima Napoléona - Westfalia

type-coin
type-coin

1 frank 1808

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1808J019
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet WestfaliaKatalog monet Hieronima NapoléonaWszystkie Westfalski monetyWestfalski monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne