1/2 gwinei 1701 (Wielka Brytania, Wilhelm III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 gwinei 1701 . Jest to złota moneta z okresu Wilhelma III. Rekordowa cena należy do pozycji 74 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 4800 GBP. Licytacja odbyła się 21 listopada 2019.

