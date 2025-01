1/2 korony 1850 (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 korony 1850 . Jest to srebrna moneta z okresu Wiktorii. Rekordowa cena należy do pozycji 1076 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 7500 GBP. Licytacja odbyła się 30 września 2016.

