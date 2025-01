1/2 suwerena 1895 TB "Św. Jerzy" (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 suwerena 1895 "Św. Jerzy" ze znakiem TB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Rekordowa cena należy do pozycji 18 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 850 GBP. Licytacja odbyła się 6 czerwca 2023.

