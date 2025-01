1/2 suwerena 1855 (Wielka Brytania, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 suwerena 1855 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 3943 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 2041 USD. Licytacja odbyła się 2 czerwca 2013.

