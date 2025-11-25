flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1649 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1649 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 97158 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2640 USD. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
2640 $
Cena w walucie aukcji 2640 USD
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
2200 $
Cena w walucie aukcji 2200 USD
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 listopada 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 listopada 2020
StanFR
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanFR
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1649 na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1649 Wspólnoti wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1649?

Aby sprzedać 1/2 korony 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
