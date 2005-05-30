flag
6 pensow 1624 "Szósty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Awers monety - 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub IRewers monety - 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresJakub I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1624
  • WładcaJakub I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Jakub I
Ceny na aukcjach (48)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1624 "Szósty popiersie". Jest to srebrna moneta z okresu Jakuba I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2153 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1093 USD. Licytacja odbyła się 30 maja 2005.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
421 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
800 $
Cena w walucie aukcji 800 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Oslo Myntgalleri - 20 listopada 2022
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data20 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji NOONANS - 29 września 2022
SprzedawcaNOONANS
Data29 września 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji St James’s - 26 maja 2022
SprzedawcaSt James’s
Data26 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 lutego 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji DNW - 10 marca 2021
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" na aukcji Heritage - 6 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data6 lutego 2020
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" z okresu Jakuba I?

Według najnowszych danych na dzień 5 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1624 Jakuba I "Szósty popiersie" wynosi 290 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1624 "Szósty popiersie"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1624 "Szósty popiersie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1624 "Szósty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1624 "Szósty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
