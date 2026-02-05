6 pensow 1618 "Piąty popiersie" (Wielka Brytania, Jakub I)

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1618 "Piąty popiersie"?

Aby sprzedać 6 pensow 1618 "Piąty popiersie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.