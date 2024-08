1 szeląg 1821 BP (Wielka Brytania, Jerzy IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 szeląg 1821 ze znakiem BP. Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy IV wybita w mennicy Królewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2592 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 6900 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2005.

Stan PROOF (20) UNC (88) AU (23) XF (60) VF (15) F (1) Stan (slab) MS67 (4) MS66 (6) MS65 (14) MS64 (11) MS63 (19) MS62 (5) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) XF45 (1) PF66 (1) PF65 (4) PF64 (6) PF63 (4) PF62 (1) DETAILS (4) CAMEO (2) Serwis NGC (46) PCGS (38) ANACS (1)

