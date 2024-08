Próba 1 korona MDCCCXX (1820) (Wielka Brytania, Jerzy IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej Próba 1 korona MDCCCXX (1820) . Jest to srebrna moneta z okresu Jerzy IV. Rekordowa cena należy do pozycji 759 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 3 700 000 JPY. Licytacja odbyła się 3 listopada 2018.

