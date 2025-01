1 gwinea 1791 "Łopata" (Wielka Brytania, Jerzy III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1 gwinea 1791 "Łopata". Jest to złota moneta z okresu Jerzego III. Rekordowa cena należy do pozycji 3113 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 23 000 USD. Licytacja odbyła się 30 maja 2010.

Stan PROOF (9) UNC (29) AU (34) XF (60) VF (74) F (18) Brak oceny (6) Stan (slab) MS64 (1) MS63 (8) MS62 (13) MS61 (5) AU58 (8) AU55 (10) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (7) VF35 (3) VF30 (1) PF64 (3) PF63 (1) PF62 (4) DETAILS (9) ULTRA CAMEO (4) Serwis NGC (65) PCGS (17) ANACS (1)

