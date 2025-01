1/3 gwinei 1798 "Pierwszy wieniec na biuście" (Wielka Brytania, Jerzy III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/3 gwinei 1798 "Pierwszy wieniec na biuście". Jest to złota moneta z okresu Jerzego III. Rekordowa cena należy do pozycji 3292 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1553 USD. Licytacja odbyła się 22 września 2013.

