2 gwinee 1738 "Portret w młodych latach" (Wielka Brytania, Jerzy II)

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 2 gwinee 1738 "Portret w młodych latach". Jest to złota moneta z okresu Jerzego II. Rekordowa cena należy do pozycji 883 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 3 900 000 JPY. Licytacja odbyła się 16 listopada 2024.

